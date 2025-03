Diane Sénécal dépose officiellement sa candidature pour le Bloc Québécois

Diane Sénécal, candidate du Bloc Québécois dans la circonscription de Côte-du-Sud—Rivière-du-Loup—Kataskomiq—Témiscouata, a officiellement déposé son bulletin de candidature vendredi auprès du directeur de scrutin.

Mme Sénécal s'est dite fière de représenter les valeurs du Bloc québécois et enthousiaste à l’idée de poursuivre sa campagne sur le terrain et d’aller à la rencontre des citoyennes et citoyens de la région.

«J’ai hâte de continuer à échanger avec les gens d’ici, d’écouter leurs préoccupations et de faire valoir nos solutions concrètes pour défendre leurs intérêts à Ottawa. Ce contact direct avec la population est au cœur de mon engagement», a-t-elle affirmé.

Déjà active dans la circonscription, Diane Sénécal entend maintenir une présence sur le terrain tout au long de la campagne.