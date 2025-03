Bernard Généreux officiellement candidat

Bernard Généreux a confirmé jeudi qu’il a officiellement déposé sa candidature auprès d’Élections Canada. Son nom figure maintenant sur le bulletin de vote à titre de candidat conservateur dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata.

«Être député fédéral, c’est un immense privilège. C’est représenter sa région à Ottawa, être à l’écoute de ses concitoyens, et surtout, être présent sur le terrain pour les accompagner dans leurs démarches et leurs préoccupations. Depuis 11 ans, j’ai été le fier serviteur des gens d’ici et je le suis encore aujourd’hui. Mon équipe et moi sommes toujours disponibles, toujours à l’écoute, et fiers d’offrir un service de qualité dans le plus beau comté du Canada», a déclaré Bernard Généreux.

«Ce que j’aime le plus, c’est être sur le terrain, au contact direct des gens. C’est là que je me sens le plus comblé. Les enjeux sont concrets, les besoins sont réels, et notre rôle, c’est d’être là pour y répondre», ajoute-t-il.