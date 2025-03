Pierre Poilievre présente ses mesures pour les aînés à Montmagny

Collaboration spéciale : Katy Desjardins, Journal L'Oie Blanche

En ce quatrième jour de campagne électorale, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre était de passage à Montmagny à l’entreprise Maisons Laprise pour une annonce concernant les mesures de son parti pour les aînés, plus particulièrement pour ceux qui souhaitent continuer à travailler. Il souligne qu’il s’agit d’un élément de sa plateforme proposé par le candidat Bernard Généreux.

M. Poilievre a promis qu’un gouvernement conservateur permettra aux travailleurs ainés de gagner jusqu’à 34 000 $ non imposables, soit 10 000 $ de plus qu’actuellement. Il promet aussi prolonger l’âge limite pour cotiser à un REER jusqu’à 73 ans, au lieu de 71 ans; de protéger la Sécurité de la vieillesse (SV), le Supplément de revenu garanti (SRG) et le Régime de pensions du Canada (RPC) en maintenant l’âge de la retraite à 65 ans.

Il dit avoir choisi l’entreprise Maisons Laprise pour faire cette annonce, car cette compagnie qui bâtirait des maisons et des logements abordables peut actuellement compter sur l’appui de plusieurs travailleurs d’expérience, et un bon nombre d’entre eux souhaite rester après avoir atteint l’âge de 65. Il a mentionné que cette partie de la plateforme électorale est une suggestion du candidat conservateur dans la circonscription de Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata, Bernard Généreux.

«Je pense que plusieurs ainés veulent collaborer à la société et continuer, lorsqu’ils sont en santé à transmettre leur savoir. C’est fondamental que ces travailleurs puissent demeurer à l’emploi plutôt que de rester à la maison. C’est fondamental.»

Rappelons que selon les analyses et projections électorales de Qc125, Bernard Généreux est en avance avec une estimation de 47 % des intentions de vote et des chances de remporter l’élection de plus de 99%. Il s’oppose présentement à Diane Sénécal du Bloc Québécois et Rémi Massé qui représente le Parti libéral du Canada.

Travailleurs étrangers et gestion de l’offre

En conférence de presse, peu de questions des journalistes étaient admises, soit un total de quatre malgré environ une vingtaine de médias sur place. Il a toutefois été questionné sur ses intentions concernant deux enjeux qui touchent la région, soit les travailleurs étrangers et la gestion de l’offre.

Questionné sur la perte des travailleurs étrangers à la suite de nouvelles réglementations gouvernementales qui pourraient avoir un gros impact pour plusieurs entreprises, M. Poilievre a répondu qu’il souhaite mettre l’emphase sur le maintien des personnes âgées au travail si elles le désirent. Il reconnait toutefois que dans certaines régions du Québec où les taux de chômage sont très bas, il sera nécessaire de faire appel à des travailleurs étrangers pour soutenir les PME et les agriculteurs, mais qu’il souhaite que ce soit dans des situations ciblées. «On ne doit jamais remplacer les Canadiens par des travailleurs étrangers, parce que les Canadiens doivent venir d’abord.» Il ne mentionne pas de mesures concrètes en lien avec les travailleurs étrangers pour le moment.

Il souligne également qu’il sait que la gestion de l’offre est importante pour les agriculteurs et l’économie québécoise. «Je vais défendre les fermiers dans la gestion de l’offre et protéger les régions du Québec.» M. Poilievre n’a toutefois pas nommé de mesures concrètes et n’a pas répondu à la précision du Journal à savoir si un gouvernement conservateur s’engagerait à compenser les pertes qu’une nouvelle négociation de la gestion de l’offre pourrait amener dans le secteur.