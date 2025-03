Maxime Blanchette-Joncas est le premier à déposer son acte de candidature

Maxime Blanchette-Joncas, candidat du Bloc Québécois dans la circonscription de Rimouski–La Matapédia, a déposé son acte de candidature le 24 mars à 14 h 30, au bureau d’Élections Canada de Rimouski. Il est le premier candidat de la circonscription à avoir complété officiellement son dépôt.

«C’est un honneur et une grande fierté d’être le premier à déposer ma candidature officielle pour notre circonscription. Je remercie sincèrement toutes les citoyennes et tous les citoyens qui ont signé mon acte de candidature, permettant ma désignation officielle», a déclaré Maxime Blanchette-Joncas.

Appuyé par une équipe de bénévoles, le candidat du Bloc Québécois amorce cette campagne électorale avec détermination et enthousiasme.

«Je me lance dans cette campagne avec une motivation sans faille, entouré d’une équipe de bénévoles dévoués, prête à aller à la rencontre des gens sur le terrain tout au long de ces 36 jours. Je m’engage à mener cette troisième campagne avec la passion, la rigueur et l’intégrité qui me caractérisent. Fier régionaliste, j’ai hâte d’échanger avec les citoyennes et citoyens de nos MRC, sur les enjeux qui les touchent, et de leur présenter mes engagements pour notre monde, notre coin de pays.»

Le candidat Blanchette-Joncas visitera les MRC de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matapédia, des Basques, ainsi que le village de Saint-Guy, pour porter la voix des gens d’ici et défendre les réalités spécifiques de notre région.