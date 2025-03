Bernard Généreux se présente pour un sixième mandat avec le Parti conservateur

À l’approche du déclenchement des élections fédérales, le député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a confirmé sa candidature pour un sixième mandat afin de continuer à représenter les citoyens de sa circonscription. Cette dernière portera le nom Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata lors des prochaines élections fédérales.

Tous les documents nécessaires ont été officialisés par la permanence du Parti conservateur du Canada en décembre dernier. Bernard Généreux sera aux côtés de son chef Pierre Poilievre, afin de présenter la nouvelle plateforme électorale du PCC.

«Comme chef du Parti conservateur, j’accorde une confiance totale à Bernard. Lors de mes dernières visites, j’ai pu constater à quel point il est un fier promoteur de sa région. Il connaît sa circonscription par cœur et se soucie profondément des enjeux qui touchent ses concitoyens. De plus, son soutien aux innovations dans l’industrie et la technologie font de lui un représentant exceptionnel pour sa région», indique le chef du Parti conservateur du Canada Pierre Poilievre, dans un communiqué de presse.

Le député conservateur de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup souhaite poursuivre son engagement et continuer à défendre les intérêts des citoyens de la circonscription. «J’ai hâte de rencontrer les citoyens et citoyennes de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata et d’échanger avec eux sur les enjeux qui leur tiennent à cœur. Avec un territoire élargi incluant maintenant la MRC du Témiscouata, mon équipe et moi promettons d’offrir la même qualité de service sur tout le territoire. Nous nous engageons donc dans une campagne dynamique et passionnante, toujours à l’écoute des préoccupations de nos citoyens!» affirme le député Bernard Généreux.