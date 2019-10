Thomas Briand-Gionest appuie Maxime Blanchette-Joncas

Thomas Briand-Gionest donne son appui à Maxime Blancette-Joncas du Bloc québécois pour l’élection fédérale du 21 octobre prochain, afin de s’assurer que le Québec ait une représentation forte à la Chambre des communes.

«Je suis heureux qu’un jeune se présente en politique et qu’on lui laisse la chance de convaincre les citoyens qu’il peut défendre nos intérêts régionaux. Maxime a à cœur des enjeux qui parlent à ma génération, en premier plan, je pense à la lutte aux changements climatiques», mentionne Thomas Briand-Gionest.

Ce dernier est impliqué depuis son tout jeune âge dans différentes causes sociales et politiques de la région. Il est reconnu comme un jeune nationaliste et régionaliste impliqué dans son milieu. «Maxime est impliqué depuis longtemps dans la région, que ce soit au niveau social, économique ou culturel. Il connait bien les enjeux de la région. C’est quelqu’un de déterminé et travaillant. Il sera un excellent porteur de dossier à Ottawa», renchérit Thomas Briand-Gionest.

Les appuis sont importants pour un candidat, mais ils le sont davantage quand ils proviennent d’une personne impliquée dans sa communauté, ayant les intérêts de sa région à cœur. «Je suis honoré de cet appui public de la part de Thomas, car comme je l’ai déjà mentionné auparavant, c’est lui qui m’a initié au militantisme politique et à l’importance de défendre une cause plus grande que soit, telle que la défense des intérêts du Québec», souligne Maxime Blanchette-Joncas.

La défense des intérêts de la région du Bas-Saint-Laurent et de ses spécificités, ainsi que la promotion d’un Québec fort et distinct sont des éléments qui unissent ces deux jeunes impliqués.