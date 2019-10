Bernard Généreux réélu dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup

Les électeurs de la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup ont accordé leur confiance et un deuxième mandat consécutif au député conservateur sortant, Bernard Généreux. Au moment de mettre ce texte en ligne, il avait obtenu environ 42 % des votes exprimés.

«On a travaillé très fort au cours des quatre dernières années pour sillonner le comté à la rencontre des gens pour apprendre, découvrir et les mettre en valeur. Les gens nous ont bien rendu la pareille ce soir», a résumé Bernard Généreux, qui avait également été élu entre 2009 et 2011.

La campagne du candidat conservateur s’est déroulée dans la même veine que ses tournées des municipalités du comté, sur le terrain. Il avoue que cette approche lui demande toutefois beaucoup de temps et d’énergie, mais s’est avérée une stratégie payante lors des élections.

«L’équipe qui m’entoure est une équipe extrêmement professionnelle. Le lien de confiance que nous avons tous ensemble a fait la différence», a-t-il souligné. M. Généreux croit aussi que son utilisation des réseaux sociaux a été un facteur déterminant dans la campagne. Il continuera de travailler afin de faire avancer les dossiers de la téléphonie cellulaire, de l’immigration et de la pénurie de main-d’œuvre, à travers un gouvernement minoritaire libéral dirigé par Justin Trudeau.

«Avec toute l’expérience qu’on a acquise, les gens vont apprendre à découvrir Andrew Sheer dans un contexte différent, dans un gouvernement minoritaire, ce qui change totalement la donne. On ne gère pas le même pays. Je l’ai vécu entre 2009 et 2011. On était au pouvoir et on était obligé de faire des concessions. On espère que le gouvernement libéral fera des concessions pour s’occuper des régions. C’était un des éléments centraux de notre campagne électorale», précise M. Généreux.

Ce dernier a, dès le départ de la campagne électorale, adopté une attitude positive. Il ajoute ne pas avoir senti la montée du Bloc québécois sur le terrain, comme elle était prédite partout dans la province de Québec.

«Je n’ai jamais ressenti la montée du Bloc en 35 jours, même après les débats. La proximité que nous avons eue avec les gens au cours des quatre dernières années a fait en sorte qu’ils nous ont fait confiance.»

Le secteur de Rivière-du-Loup a été le plus grand défi pour Bernard Généreux, qui y a fait sentir sa présence au cours des quatre dernières années. «C’est une élection qui vient confirmer que les gens aiment le type de travail que je fais», a-t-il conclu.

Bernard Généreux a été élu de justesse en 2015 en tant que député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, après un recomptage judiciaire et un écart de seulement 272 voix. Il avait aussi été député de la même circonscription entre 2009 et 2011, sous la bannière du Parti conservateur du Canada, puis avait perdu son siège par neuf voix aux mains du NPD lors de la vague orange du Nouveau Parti démocratique en 2011.