Maxime Blanchette-Joncas élu dans Rimouski - Neigette - Témiscouata - Les Basques

Après deux mandats, le député sortant néo-démocrate Guy Caron a mordu la poussière alors que le bloquiste, Maxime Blanchette-Joncas a remporté la victoire dans Rimouski - Neigette - Témiscouata - Les Basques.

Au moment d'écrire ces lignes, alors que 215 des 220 bureaux de scrutin ont dévoilé leurs résultats, Maxime Blanchette-Joncas obtient 37,9 % des suffrages devant Guy Caron élu en 2011 et en 2015 pour le NPD.

D'entrée de jeu, s'il s'est dit fier, il a tenu à souligner l'engagement des autres candidats, particulièrement de Guy Caron. «Il me faut souligner l'apport de M. Caron. Ensemble, nous allons assurer une transition adéquate afin de ne rien perdre (des dossiers).»

Maxime Blanchette-Joncas a louangé le travail de son équipe et a reconnu un «effet Yves-François Blanchette sur le terrain», plus encore à la suite des débats. «M. Blanchette est venu à six reprises dans la circonscription depuis qu'il a été nommé chef (du Bloc québécois) en janvier dernier. Il est sensible à l'est du Québec, il est à l'écoute», a commenté le nouveau député.

Le nouveau député souhaite être rassembleur et promet de maintenir une présence sur le terrain malgré la vaste étendue de la circonscription. «Je vais aller à l'encontre des élus», promet-il.

Cette élection marque le retour du Bloc québécois dans la circonscription de Rimouski – Neigette – Témiscouata – Les Basques qui a été représentée par Suzanne Tremblay et Claude Guimond pendant 17 ans.

De son côté, le député sortant, Guy Caron a pointé la popularité du chef bloquiste comme l'une des raisons expliquant sa défaite. S'il ne s'est pas prononcé quant à son avenir, il entend prendre plus de temps avec ses proches.

RÉSULTATS

Maxime Blanchette-Joncas obtient 16 416 votes pour 37,9 % des suffrages. De son côté, Guy Caron 12 288 est allé chercher 12 288 votes pour 28,4 % des suffrages. La femme d'affaires Chantal Pilon qui a mené un court moment pour le Parti libéral n'a pu faire mieux que 9 552 votes pour 22 % des suffrages. La candidate conservatrice termine quatrième avec 3 904 voix pour un maigre 9 %. Le Parti vert avec Jocelyn Rioux obtient 1,8 % des suffrages avec 770 votes. Pierre Lacombe du Parti populaire avec 224 votes fait à peine mieux que Lysane Picker-Paquin du Parti rhinocéros avec 167 votes.

Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques