Course électorale serrée entre le Parti conservateur et le Bloc québécois

Le Bloc québécois et le Parti conservateur se livrent de toute évidence une course serrée dans la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Un sondage Mainstreet rapporté par Le Soleil le 11 octobre révèle que les candidats Louis Gagnon (BQ) et Bernard Généreux (PC) seraient presque à égalité.

Ces données ont été récoltées dans un échantillonnage réalisé le 5 octobre dernier. L’enquête statistique menée auprès de 586 participants (avec une marge d’erreur d’environ 4%, exact 19 fois sur 20) donne 29,3% des intentions de vote à Bernard Généreux et 28,9% au candidat bloquiste, Louis Gagnon.

Le libéral Aladin Legault D’Auteuil se trouve en 3e position avec 23,6 % des voix projetées. Le candidat du NPD Hugo Latulippe semble loin derrière avec 8% des intentions de vote, suivi par le Parti vert à 6% et le Parti populaire à 4%.

Dans le dernier sondage national réalisé par Recherche Mainstreet, «les conservateurs et les libéraux sont en régression depuis les sept derniers jours dans nos suivis quotidiens, et ceux qui en bénéficient sont le NPD et le Bloc au Québec», explique Quito Maggi, président et directeur général de Recherche Mainstreet, dans un communiqué destiné aux médias. Il ajoute que l’élection est serrée puisque les Canadiens semblent désillusionnés à la fois par le chef du Parti libéral, Justin Trudeau et par celui du Parti conservateur, Andrew Scheer.

L’élection fédérale entre dans son dernier droit et atteindra son point culminant le 21 octobre, date lors de laquelle les citoyens canadiens devront se rendre aux urnes. La politique sera assurément un sujet de discussions lors du long weekend de l’Action de grâce.

La circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup a maintenant un historique de lutte serrée en raison des marges très faibles grâce à laquelle les candidats sont élus. En 2011, Bernard Généreux du Parti conservateur avait été annoncé gagnant. Finalement, à la suite d’un dépouillement judiciaire, François Lapointe du Nouveau parti démocratique avait été élu avec une mince majorité de seulement neuf voix.

L’élection fédérale de 2015 a aussi été le théâtre d’un dépouillement judiciaire afin de départager Bernard Généreux et Marie-Josée Normand, candidate libérale. C’est le candidat du Parti conservateur qui a remporté l’élection par 272 votes.

La circonscription compte aussi une histoire bloquiste, avec Paul Crête qui y a été élu député entre 2004 et 2009 pour le Bloc québécois.

Pour connaitre les engagements et les orientations des différents candidats de la circonscription, consultez notre section Élections | Canada 2019 mise à jour quotidiennement sur notre site Web.