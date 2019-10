Le Conseil régional FTQ appuie le Bloc québécois dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup

Le Conseil régional FTQ estime que le candidat Louis Gagnon du Bloc québécois est celui qui véhicule le mieux les grands enjeux de la centrale syndicale : une meilleure justice fiscale, une assurance-médicament publique et universelle, l’économie verte et un meilleur programme d’assurance emploi.

Selon le secrétaire général du CRFTQ Yanick Proulx, «Bernard Généreux et les conservateurs de Stephen Harper ont créé des dommages irréparables notamment en ce qui concerne l’assurance-emploi et l’environnement. Ils ont coupé à l’époque le financement au seul organisme bas-laurentien qui donnait du service aux chômeurs soit Action chômage Kamouraska. On veut à tout prix empêcher l’élection d’un gouvernement conservateur. Louis Gagnon nous apparait comme l’homme de la situation».

Le candidat du Bloc Québécois Louis Gagnon se réjouit de cet appui. «Le Bloc a toujours été derrière les luttes des travailleurs et nous continuerons à les soutenir. Nous avons une série de mesures dont une loi anti briseurs de grève au fédéral, en plus des enjeux mentionnés plus haut que nous voulons porter et, avec la balance du pouvoir, nous pourrons faire des vrais gains pour les travailleurs, le ciment de notre société.»

La FTQ s’est d’ailleurs invitée dans la campagne d’affichage électorale sous le slogan «du gros bon sens» , qui reprend les thèmes de la centrale syndicale que l’on peut voir aux quatre coins de la circonscription fédérale.