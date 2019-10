Le Conseil de la MRC de Kamouraska rencontre les candidats à l’élection

Fidèles à leurs habitudes, les élus de la MRC de Kamouraska se sont entretenus avec chacun des quatre candidats à l’élection fédérale de la circonscription Montmagny- L’Islet-Kamouraska- Rivière-du-Loup : Bernard Généreux (Parti conservateur), Hugo Latulippe (Nouveau Parti Démocratique), Aladin Legault-d’Auteuil (Parti libéral) et Louis Gagnon (Bloc québécois).

Cette rencontre fait suite à l’invitation lancée par le préfet, Yvon Soucy, le 9 septembre dernier, afin de questionner les candidats sur certains enjeux de cette campagne.

Le Conseil de la MRC de Kamouraska a rencontré les candidats l’un après l’autre, de façon individuelle. Chaque entretien a duré 30 minutes et s’est tenu en deux temps : 15 minutes de présentation suivies de 15 minutes de réponse aux questions des élus sur les enjeux de la région.

«Nous trouvons important de faire cet exercice afin de sensibiliser les candidats sur les dossiers prioritaires dans un cadre plus personnalisé», a mentionné le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy.

Plusieurs sujets ont été principalement abordés dont la rareté de la main d’œuvre, l’immigration, la Taxe sur l’Essence et la Contribution au Québec (TECQ), le déploiement des services Internet haute vitesse et cellulaire à l’ensemble de notre territoire, l’adaptation des infrastructures et des services municipaux aux changements climatiques ainsi que d’autres sujets d’importance.