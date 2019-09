Le NPD soutient avoir la meilleure équipe et la vision qu’il faut pour l’Est-du-Québec

Les quatre candidats du Nouveau parti démocratique (NPD) au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine lancent une campagne régionale axée sur des solutions qu'ils présentent comme concrètes pour faire avancer l’Est-du-Québec. Le NPD mise donc sur la force de son équipe pour mettre de l’avant des propositions et tente de se démarquer du Bloc québécois en précisant qu'il ne s'agit pas seulement de s’opposer.

Couverture cellulaire, infrastructures de transport, soutient aux producteurs agricoles et PME, protection de l’environnement sont au cœur des solutions proposées par les néo-démocrates.

«Ce n’est plus suffisant de critiquer, nous devons amener de vraies solutions à ces enjeux, tel que je l’ai fait avec mon projet de loi sur le transfert d’entreprises familiales et mon travail sur la couverture cellulaire», affirme Guy Caron candidat dans Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques.

L’équipe de candidats du NPD soutient qu’elle est la seule à mettre de l’avant une plateforme résolument régionaliste et à promouvoir un tel niveau de concertation, ce qui sera la clé pour s’attaquer aux défis présents dans l’Est-du-Québec.

Cette attitude positive résonne déjà auprès des électeurs qui souhaitent que leurs élus travaillent pour eux, souligne le NPD.

«Depuis que j’ai annoncé publiquement mon intention de reprendre le comté aux Conservateurs, mon équipe a reçu un véritable déferlement de messages de citoyennes et citoyens des quatre coins du comté et du Québec qui veulent contribuer à notre mouvement. Ensemble, nous allons renouer avec l’ADN social-démocrate historique du comté de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-Loup !», lance Hugo Latulippe.

«Sans concertation régionale, les dossiers piétinent. Le rôle d'une députée n'est pas celui d'une postière qui livre des enveloppes une fois au quatre ans, mais bien de mobiliser sa région en étant présente sur le terrain. Nous sommes déterminés à nous battre à vos côtés pour le bien commun de notre belle région», affirme Lynn Beaulieu, candidate dans Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine.

Libéraux et conservateurs ont laissé tomber les gens d’ici et il est temps que les députés de l’Est-du-Québec travaillent pour leur région à Ottawa, non pas pour Ottawa dans la région.

«C'est le moment de choisir un gouvernement qui se battra pour vous. Je me présente sous la bannière du NPD pour faire entendre votre voix, vos préoccupations et mettre en place les mesures adaptées à notre région. Nous sommes l’équipe de candidats qui amplifiera votre voix à Ottawa», dit Rémi Côté dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia.