Conseil des ministres : Amélie Dionne ignorée 

Malgré quatre années de travail auprès des ministres régionales Marie-Eve Proulx et Caroline Proulx, voilà que la nouvelle députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata Amélie Dionne n’a pas été appelée à siéger sur le conseil des ministres du prochain gouvernement de la Coalition Avenir Québec.

Le premier ministre François Legault a plutôt opté pour la député de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, comme ministre régionale des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Cette dernière hérite aussi d’un nouveau ministère, celui des Ressources naturelles et des Forêts, a-t-on annoncé lors d’une cérémonie officielle le 20 octobre.

Depuis sa récente élection, la candidature d’Amélie Dionne avait reçu plusieurs appuis, dont celui des préfets Serge Pelletier, Bertin Denis et Michel Lagacé, de même que celui du maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille.

«Mme Dionne a accompagné Mmes Proulx dans l’ensemble du Bas-Saint-Laurent et elle a déjà travaillé avec plusieurs élus. Elle a eu accès à beaucoup d’informations et c’est clair que tout cela a une valeur qui est extrêmement importante», avait noté Michel Lagacé lors d’une entrevue avec Info Dimanche, soulignant que la nouvelle élue était aussi déjà «opérationnelle», grâce à ses connaissances des rouages politiques.

Au lendemain de son assermentation comme députée, Amélie Dionne avait confié que la possibilité ou non d’hériter de responsabilités ministérielles ne l’empêchaient pas de dormir. Elle avait expliqué qu’elle avait déjà atteint son objectif d’être élue députée et qu’elle était simplement heureuse d’avoir la chance de participer au développement de sa région au cours des prochaines années.

Le conseil des ministres sera composé de 30 personnes, 16 hommes et 14 femmes. Parmi les nouveautés, Geneviève Guilbault devient ministre des Transports, Pierre Fitzgibbon sera ministre d’un super ministère de l’Énergie et l’Économie et Bernard Drainville est ministre de l’Éducation. Notons aussi que Mathieu Lacombe passe de la Famille à la Culture et aux Communications. La tête du ministère de la Famille est maintenant entre les mains de Suzanne Roy.