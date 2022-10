Mathieu Rivest est assermenté

Le nouveau député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a officiellement été assermenté le 18 octobre au Salon rouge de l’Assemblée nationale. C’est en compagnie des 89 nouveaux élus de la CAQ que M. Rivest a réalisé l’engagement solennel de servir les Québécois à titre de député avec honnêteté et justice.

«L’assermentation est un moment hautement symbolique. Se retrouver entre les murs de l’Assemblée nationale pour y représenter notre région est un immense privilège. Jamais je ne remercierai assez les gens de Côte-du-Sud de m’avoir fait confiance le 3 octobre dernier», affirme M. Rivest.

LES PROCHAINES ÉTAPES

D’ici le début de la 43e législature, prévu pour le 29 novembre prochain, M. Rivest s’installera dans le comté. Il doit, entre autres, compléter l'embauche des membres de son équipe de circonscription.

«Vous savez, ce qui fait la qualité d’un bon député, c’est la force de son équipe. Ce sont eux qui travaillent au jour le jour avec les citoyens et les organisations de Côte-du-Sud. Je vais m’entourer d’une équipe compétente et de confiance afin de m’appuyer dans mon travail de député, une équipe que j’aurai la chance de vous présenter dans les prochaines semaines!», a confié Mathieu Rivest

Pour ce qui est de ses bureaux, il conservera, entre autres, ceux de Montmagny et de Saint-Pascal. Il est important pour lui d’assurer une présence sur l’ensemble du vaste territoire de Côte-du-Sud qui s’étend sur trois MRC et qui compte 45 municipalités.

«Je souhaite que nos locaux soient ouverts et accueillants pour les citoyens et les organismes qui viennent chercher un soutien auprès de leur député provincial, et pour ce faire, on se doit d’être accessible. C’est pourquoi je veux que l’on assure une présence constante autant à St-Pascal qu’à Montmagny», conclut-il.

M. Rivest se réjouit également d’avoir pu compter sur la collaboration de la députée sortante et de son équipe. Il assure qu’il veillera à la mise sur pied de canaux de communication avec l’ensemble du milieu. Le nouveau député est fébrile de commencer à faire avancer les dossiers régionaux.