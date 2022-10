Amélie Dionne a eu le dessus aux quatre coins de la circonscription  

La nouvelle députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, a convaincu les électeurs des quatre coins de la circonscription lors de la dernière campagne électorale. Les plus récentes données fournies par le directeur de scrutin illustrent qu’aucune région n’a résisté à la popularité de la CAQ.

Milieux ruraux ou plus urbains, petites et grandes municipalités… la vague caquise a déferlé partout, amassant ici et là les 18 183 voix qui ont permis à la candidate d’avoir le dessus sur ses adversaires des cinq autres partis pour faire son entrée à l’Assemblée nationale.

Preuve que le travail terrain n’a pas été fait en vain ces derniers mois, Amélie Dionne a été décisive dans 41 des 43 municipalités et villes de la circonscription. Seuls les électeurs de Saint-Jean-de-Dieu et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ont préféré un autre candidat : Félix Rioux.

Le jeune candidat du Parti Québécois a récolté 245 votes contre 193 pour Amélie Dionne chez lui à Saint-Jean-de-Dieu. Il a aussi terminé avec une légère avance sur l’île Verte, avec 15 votes (contre 10 pour la CAQ et QS).

Amélie Dionne a frappé très fort dans les grands centres du comté, soit à Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Trois-Pistoles, Dégelis, Pohénégamook et Témiscouata-sur-le-Lac, puisqu’elle y a amassé plusieurs centaines de votes de plus que les autres candidats. Chez elle, en sol louperivois, la nouvelle élue a mis la main sur plus de 48 % des bulletins valides.

De son côté, Myriam Lapointe-Gagnon n’a pas réussi à avoir le dessus dans son patelin de Cacouna. L’instigatrice du mouvement Ma place au travail y a terminé au 2e rang avec 190 votes compilés, contre 278 pour Amélie Dionne. Ses meilleures performances ont été notées dans Rivière-du-Loup, Notre-Dame-du-Portage et Saint-Antonin, notamment.

Fait à noter : Myriam Lapointe-Gagnon est celle qui a récolté le plus grand nombre de votes «hors circonscription». Elle a compilé 187 des 348 bulletins de vote reçus à ce niveau, très loin devant Amélie Dionne et Félix Rioux.

Enfin, Louise Moreault du Parti conservateur du Québec a terminé au 2e rang dans certaines municipalités comme Saint-Modeste, Saint-Épiphane, Sainte-Rita, Lejeune, Dégelis, Saint-Honoré et Saint-Pierre-de-Lamy.

Quant à Louis Bellemare, l’économiste de Québec a connu des résultats qui illustrent une grande perte de vitesse du Parti libéral dans la circonscription. Il a terminé au dernier rang des cinq principaux partis en lice dans pratiquement toutes les municipalités, à l’exception de Saint-Michel-de-Squatec, Saint-Simon-de-Rimouski, Packington et Saint-Athanase. Il n’était toutefois question ici que de quelques votes.