Concerts de fin d’année de l’ÉMAC: célébrer la musique en famille

Les écoles de musique du Bas-Saint-Laurent et de la Haute-Gaspésie tenaient les 26 et 27 avril derniers la toute première édition du nouveau Concours de Musique du Bas-Saint-Laurent. Accueillie et coordonnée par l’École de musique du Bas-Saint-Laurent, cette édition a reçu pas moins de 76 inscriptions, tous de jeunes musiciens de la région âgés ...