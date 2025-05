Le Musée du Bas-Saint-Laurent célèbre son 50e anniversaire sous le thème Empreintes

Le 50e anniversaire du Musée du Bas-Saint-Laurent sera célébré, dès le 9 mai, sous la thématique Empreintes, telles les traces, tangibles et intangibles, laissées au fil des années par les actions, les décisions et les orientations prises par les différentes équipes qui se sont succédé.

Les festivités débuteront le 9 mai dès 17 h pour le lancement de l’exposition Empreintes, qui sera présentée jusqu’au 1er juin. L’exposition «Empreintes» présente les éléments qui ont façonné l’identité du Musée, laissant une trace dans la mémoire institutionnelle et collective.

Marie-Alice Dumont (1892-1985) est reconnue comme l’une des premières femmes photographes professionnelles de l’Est du Québec. Elle a conservé son studio à Saint-Alexandre-de-Kamouraska pendant plus de trois décennies, entre 1926 à 1961, faisant ainsi preuve d’une stabilité et d’une longévité rarement observée chez les femmes photographes tant au Québec qu’au Canada. L’exposition présentera une sélection de photographies du fonds que possède le Musée du Bas-Saint-Laurent qui contient environ 10 000 négatifs.

Mettant en lumière la trajectoire personnelle et professionnelle de Marie-Alice Dumont, cette exposition permettra de découvrir le corpus important de cette photographe en dialogue avec celui de la photographe Raymonde April. Cette dernière a été invitée, en amont de la présentation de l’exposition, à effectuer une résidence de recherche-création, dont le résultat sera présenté à même l’exposition. L’approche à la fois documentaire et intimiste de cette artiste résonne avec l'œuvre de Marie-Alice Dumont.

ARCHITECTURE

Conçu par l’agence d’architecture louperivoise Lagacé, Massicotte et Casgrain en 1975, le Musée du Bas-Saint-Laurent occupe une place importante dans l’histoire de l’architecture muséale au Québec, car il amorce une réflexion typologique sur l’incarnation, par son architecture, de ce qu’est un musée moderne pour la société québécoise.

Dans le cadre de cette exposition, trois artistes, Alexia Laferté Coutu, Virginie Laganière et Vincent Perron, ont été invités à réaliser des œuvres en résonance avec le bâtiment dans le cadre d'une résidence de création. Le Musée offrira aussi une panoplie d’ateliers, d’activités, d’expositions hors les murs et même d’expositions virtuelles. Mentionnons particulièrement une refonte du parcours d’art public du Musée qui renaîtra sous le nom «Intervalle» et qui sera inauguré à l’automne.

Tous les détails sont inscrits sur le site Web du Musée et sur le dépliant du 50e anniversaire : www.mbsl.qc.ca