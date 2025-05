Franc succès pour la première édition du Concours de Musique du Bas-Saint-Laurent

Les écoles de musique du Bas-Saint-Laurent et de la Haute-Gaspésie tenaient les 26 et 27 avril derniers la toute première édition du nouveau Concours de Musique du Bas-Saint-Laurent.

Accueillie et coordonnée par l’École de musique du Bas-Saint-Laurent, cette édition a reçu pas moins de 76 inscriptions, tous de jeunes musiciens de la région âgés de 6 à 17 ans. Plusieurs disciplines musicales ont été représentées. Pensons au violon, à l’alto, le violoncelle, la batterie, la flûte traversière, le piano, le chant populaire et classique, la guitare classique et électrique ainsi que le marimba.

«Nous sommes heureux d’avoir accueilli des représentants en provenance des six écoles de musique participantes et les nombreux sourires remplis de fierté nous poussent à renouveler l’expérience», mentionne Julie Quimper, directrice générale de l’École de musique du Bas-Saint-Laurent. À titre d’école hôtesse, l’École de musique du Bas-Saint-Laurent tient à remercier ses deux partenaires financiers, soit la Corporation du Grand Séminaire de Rimouski et Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent sans qui ce succès n’aurait pu avoir lieu.

La réponse de la communauté musicale a confirmé que le Concours de musique du Bas-Saint-Laurent répondait à un besoin réel des jeunes musiciens de la région soit celui de leur offrir une scène pour jouer devant public et recevoir des pistes d’amélioration de la part du jury afin de peaufiner leur art.

Le jury était d’ailleurs entièrement composé de musiciens et professeurs chevronnés issus des écoles de musique de la région.

Le comité organisateur, formé de l’École de musique Miransol, l’École de musique de Matane, l’École de musique du Bas-Saint-Laurent, l’École de musique Alain-Caron, l’École Destroismaisons Musique/Danse ainsi que l’École de musique du Témiscouata, confirme son intention de revenir pour une seconde édition en 2026. Le Concours se déplacera sur le territoire d’une édition à l’autre.

À PROPOS DU CONCOURS

Le Concours de musique du Bas-Saint-Laurent a été conçu pour offrir un espace où les jeunes musiciens peuvent non seulement perfectionner leur art, mais également s’épanouir dans un environnement de soutien et de collaboration. Ce concours met en lumière le talent et la passion de notre jeunesse tout en renforçant le rôle fondamental des arts dans la région.