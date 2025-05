Le Cégep de Rivière-du-Loup présente Pinte de science

Le Cégep de Rivière-du-Loup tiendra l’évènement Pinte de science le 20 mai prochain. Cette rencontre ouverte au public est organisée par les programmes Sciences de la nature et Sciences humaines, ainsi que le Laboratoire en innovation ouverte (LLio).

Pinte de science est une occasion ouverte au public de faire rayonner la recherche scientifique dans une ambiance conviviale. Personnel de recherche, élèves et public curieux se rassemblent pour échanger, discuter et partager leur passion pour la science, lors d’un moment où la communication scientifique s’affranchit des codes traditionnels tout en préservant la richesse des contenus, pour offrir une science vivante, humaine et accessible.

Cette année, les thématiques abordées seront aussi variées qu’actuelles : violence conjugale, stéréotypes de genre au cinéma, rapport à l’emploi chez les élèves internationaux, innovation collaborative ou histoire de la photographie au Québec. Des élèves présenteront leurs découvertes, tandis que des membres du personnel enseignant et professionnel relèveront le défi de résumer leur projet de recherche en seulement 180 secondes.

Daniel Tremblay, enseignant en Sciences humaines au Cégep et membre du comité organisateur, souligne l'importance de cet évènement qui offre une possibilité pour créer un pont entre étudiants en formation et chercheurs, stimulant l’apprentissage, la réflexion et un potentiel réseautage.