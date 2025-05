Notes et émotions pour l'école Roy-Joly à la Maison de la culture

Les élèves de l’école Roy-Joly, accompagnés de leur directrice Julie Nadeau, ont assisté à un concert de la Voie Musicale à la Maison de la culture, le mercredi 7 mai en matinée. Entre notes envoûtantes et mots touchants, la surprise fut à la hauteur des attentes.

Initiatrice de ce projet depuis des années, l’école Roy-Joly était en sortie scolaire en début de matinée afin d’assister à la première représentation de la Voie Musicale à 9 h. Ce programme, spécifique offre aux élèves de la 2e à la 6e année, l'opportunité de progresser dans un environnement à la fois éducatif et ludique, grâce à la pratique d'un instrument de musique (violon ou guitare) ou à leur participation à la chorale.

«Ils sont très impliqués. La particularité est que les enfants ne jouent pas forcément d’un instrument, ils l’apprennent avec moi. On veut des élèves débutants et le but est que je puisse les amener le plus loin possible», confie Catherine Bélanger, l’enseignante.

UN SPECTACLE RÉUSSI

Encadrés et dirigés sous les yeux bienveillants de Mme Bélanger, les élèves ont parfaitement réussi leur performance. Ce projet de fin d’année, qu’ils préparent depuis octobre, est le fruit de leurs efforts et dévouement pour la musique.

Selon Catherine Bélanger, tout le mérite revient à ses élèves. «J’aime les voir progresser de semaine en semaine. Je suis chanceuse, car je les ai depuis la 1re année et plusieurs sont à présent en 6e année. Je les ai connus à la chorale tout petits, désormais ils arrivent à former des trios d’eux-mêmes. Je trouve cela beau.»

LA MUSIQUE COMME BIEN-ÊTRE

Dix ans après sa création, le projet de la Voie Musicale est toujours bien perçu par le public. «Il permet une bonne progression, le développement de l’estime de soi et la motivation d’aller à l’école pour les élèves, car ils savent qu’ils auront des cours de guitare, des cours de violon, des spectacles et des ateliers. On est chanceux d’avoir des profs de l’école de musique qui viennent nous aider. Je ne suis pas seule, je suis entourée d’une équipe», ajoute Catherine Bélanger.

Une dernière note, douce et brillante, pour clore l’année en lumière.