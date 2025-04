Le Parminou présente gratuitement une pièce de théâtre

Le Théâtre Parminou, en partenariat avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, présentera la pièce «Histoires en chemin» qui relate l'arrivée et le parcours de quatre femmes immigrantes au Québec. La représentation gratuite aura lieu à l’auditorium de l’école secondaire de Trois-Pistoles, le mercredi 7 mai à 19 h.

L'œuvre, qui sera jouée partout au Québec à plus de 50 reprises, vise à favoriser les échanges et les rencontres entre les Québécois de toutes origines. «Nous voulons, avec la présentation de cette pièce, offrir un message d’ouverture. L’ouverture à l’autre, l’ouverture à la différence, une notion simple, mais qu’on peut oublier d’appliquer dans notre vie de tous les jours», affirme Ariane Coddens-Bergeron, responsable des communications au Théâtre Parminou.

La pièce s’adresse à un large public et s’inspire d’un processus de documentation mené en 2023 par le Théâtre Parminou. Quelque 60 femmes ont accepté de partager leur expérience d’accueil et d’intégration au Québec. Avec sa pièce, le Théâtre souhaite démontrer l’importance et la nécessité de développer des communautés inclusives et bienveillantes.

«Notre pièce mise sur le dialogue, l’ouverture et l’échange et donne l'occasion aux gens de se rapprocher, de se connaitre et de se reconnaitre», conclut Mme Coddens-Bergeron.

La représentation gratuite sera suivie d’une discussion avec les protagonistes.