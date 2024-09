Frédérique Cyr-Deschênes «en résidence» dans nos télévisions cet automne

La témilacoise, Frédérique Cyr-Deschênes, sera dans nos télévisions dans un premier rôle cet automne dans la nouvelle série télévisée comique «En résidence». Elle interprète Camille Larose, une étudiante aspirant à devenir influenceuse, entourée de vedettes québécoises connues telles que France Castel, Germain Houde, Rock Lafortune et Pierrette Robitaille.

Après qu’une résidence universitaire a passé au feu pendant une fête d’initiation, un groupe d’étudiants sont relocalisés dans une maison de personnes âgés. «Ils sont obligés de cohabiter avec les personnes âgées, d’être colocs, de partager les chambres avec eux», explique la comédienne de 27 ans.

Les 13 épisodes de 30 minutes présentés quotidiennement le mardi à 21 h sur la chaine Unis tv mettra de l’avant le mixte des générations. Tous tenteront de s’en sortir et de survivre dans cette cohabitation obligée, ce qui entrainera plusieurs moments cocasses. «Ça donne des situations chaotiques vraiment drôles», confie l’actrice.

Pour cette série télévisée, Frédérique Cyr-Deschênes s’est plongée dans la peau d’une jeune femme pourrie gâtée, superficielle qui aime attirer l’attention avec de beaux vêtements flamboyants. «C’est vraiment l’archétype de la petite fille qui a tout eu dans la vie […] Elle veut être une influenceuse, mais elle n’est pas vraiment bonne», raconte la Néo-Brunswickoise d’origine.

Malgré son air faux, Camille n’est pas «nounoune» assure la témilacoise. Même si elle manque de morale et est un peu égoïste, l’étudiante est l’instigatrice de plusieurs projets. «Je ne pense pas que beaucoup de gens aimeraient être son ami. Elle est un petit peu "gripette" comme personnage, mais c’est ça qui fait qu’elle est comique».

BEL APPRENTISSAGE

Les épisodes, aussi disponibles en rediffusion et en rattrapage sur le web, ont été tournés à Moncton à l’été 2023. Frédérique Cyr-Deschênes a ainsi passé deux mois en compagnie de neuf autres comédiens principaux, dont la moitié sont très expérimentés et les autres, au début de leur carrière. Le mélange des générations s’est donc aussi fait sentir en tournage, ce qui a apporté une belle dynamique et de beaux échanges, d’après la témilacoise.

«Ça a vraiment été une école pour moi de jouer avec eux», soutient-elle. Tout au long du tournage, elle a pu les regarder travailler, les observer devant et derrière la caméra, comprendre leur façon de se préparer à une scène et connaitre leur éthique de travail.

La jeune comédienne se sent privilégiée d’avoir côtoyé ces vedettes du cinéma québécois et d’avoir eu la chance de travailler avec le réalisateur Christian d’Essiambre. Selon elle, il est rare d’avoir la chance d’auditionner pour des premiers rôles dans l’industrie de la télévision québécoise. Souvent, il faut être connue et se faire inviter aux auditions.

Cette première expérience d’un long tournage lui permettra donc d’avoir une belle visibilité dans le cinéma québécois. «Maintenant je me suis vraiment équipée pour faire face à pleins de situations», souligne l’actrice. Elle est impatiente de constater la réception de la série chez les téléspectateurs.