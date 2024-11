Vernissage de l’exposition Allô la diversité à la Maison de la culture

En pleine Semaine québécoise des rencontres interculturelles, la Ville de Rivière-du-Loup invite toute la population au vernissage de l’exposition Allô la diversité le vendredi 8 novembre, dès 17 h, au Café créatif de la Maison de la culture située au 67, rue du Rocher.

Conçue par la MRC de Rivière-du-Loup, cette exposition de photographies d’Anthony François, associée à une série de balados à écouter sur place avec son téléphone, raconte le parcours de 12 personnes issues de l’immigration qui ont choisi de s’enraciner dans larégion. Présentée en extérieur au parc du Campus-et-de-la-Cité cet été, la série de portraits se veut un hommage vibrant au caractère pluriel de la communauté louperivienne et à l’importance de l’inclusion.

Le vernissage est gratuit et ouvert à tous. Quelques-unes des personnes en vedette dans l’exposition seront présentes pour échanger avec la population et témoigner de leur expérience.

En cours depuis hier, l’exposition pourra être visitée jusqu’au 17 novembre sur les heures d’ouverture du Café créatif : le dimanche, de 12 h à 17 h, les lundi et samedi, de 10 h à 17 h, les mardi, jeudi et vendredi, de 12 h à 20 h, et le mercredi, de 10 h à 20 h.