Le Musique Fest enflamme Rivière-du-Loup

Le stationnement du Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup a accueilli, du 12 au 14 juin, pas moins de 13 000 personnes. «Trois soirs endiablés», selon l’organisateur du festival, Steeve Drapeau, lesquels ont donné le ton à la troisième édition du Musique Fest Premier Tech.

Le temps plus frisquet de la fin de semaine n’aura pas empêché les festivaliers d’assister aux performances des artistes David Pineau, Souldia, Les Trois Accords, Laurence St-Martin, Preston Pablo, Salebarbes, Valaire, Marie-Mai et le groupe de rock américain Smash Mouth. «Les gens étaient au rendez-vous, et ils étaient heureux d’être là», souligne M. Drapeau.

Mission accomplie pour le comité organisateur, qui a reçu de nombreux commentaires positifs concernant la tenue de son festival. «Ça vient cristalliser un petit peu ce qu’on voulait faire ; offrir un événement d’envergure de haute qualité, avec une expérience festivalière à la hauteur.»

Les trois soirs de spectacles, sans thématiques, ont permis aux festivaliers de découvrir des artistes qu’ils ne connaissaient pas. «Je pense que ça nous réussit bien. Effectivement, il y a des gens qui connaissaient moins Souldia, qui sont venus pour Les Trois Accords, et qui l’ont découvert. Il y en a d’autres qui ne connaissaient pas David Pineau, et qui ont été agréablement surpris», raconte-t-il. «C’est un peu ça notre rôle ; de faire découvrir des artistes.»

Et pour la toute première fois, le Musique Fest Premier Tech a reçu un nom international, soit Smash Mouth, tête d’affiche du festival. Les festivaliers s’en sont donné à cœur joie sous les airs de «Walkin’ on the Sun», «All Star» et «I’m a Beliver».

Smash Mouth ne s’est pas contenté de soulevé la foule, mais s’est aussi empeigné des paysages louperivois. À la grande surprise de citoyens, des membres du groupes ont sillonné les rues de Rivière-du-Loup à vélo électrique, fournis par la Zone Sportive.

«L’agilité qu’on a d’être dans une ville comme Rivière-du-Loup, d’avoir tout à proximité. Le site est proche de tout. Je leur ai parlé des chutes, du parc de la Pointe. Ils se sont promenés, et ils ont même diffusé des photos sur les réseaux sociaux», souligne Steeve Drapeau.

«L’avenir s’annonce prometteur pour notre jeune festival, mais on veut y aller progressivement, intelligemment […] On va continuer à avoir des gros noms, mais il faut y aller quand même de façon prudente pour ne pas créer des feux espoirs.»

Alors que l’organisation d’un tel événement nécessite plusieurs mois de travail, le comité organisateur s’est dit très fier du résultat. «Les gens ne savent pas toute l’énergie qu’on déploie dans une année pour arriver à ce résultat-là», explique le président. «On remercie les partenaires financiers, les collaborateurs, les bénévoles, tout ceux qui mettent de l’huile de bras sur le terrain.»

Le Musique Fest Premier Tech sera de retour pour une quatrième édition, soit du 11 au 13 juin 2026.