La grande fête de la culture du Bas-Saint-Laurent

Toute la communauté artistique du Bas-Saint-Laurent était invitée à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup, le 3 octobre afin de célébrer l’anniversaire de Kourage, qui avait lieu lors du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent, une grande fête culturelle annuelle. Le prix Artiste de l’année a été remis à la cinéaste de Rivière-Ouelle, Sara Bourdeau.

Cette distinction, remise par le Conseil des arts et des lettres du Québec, est assortie d’un montant de 10 000 $. En 2020, Sara Bourdeau a fondé sa boite de production Boucane Fils. Son dernier court-métrage «Sylvie en liberté», a été entièrement scénarisé, produit et tourné au Kamouraska. Il fait actuellement la tournée des festivals au Québec et à l’international.

«Je trouve que dans le Bas-Saint-Laurent, tout est à faire, tout est à créer. C’est ce que je vois depuis les dix dernières années […] Les territoires sont beaux, la lumière est belle dans le Bas-du-Fleuve. Les paysages sont d’une beauté spectaculaire. On n’a rien à envier à personne.»

Elle prend ce prix comme une tape dans le dos pour avoir persévéré, même quand elle pensait tout abandonner. Sara Bourdeau a lancé un message lors de son discours au micro «quand on est fatigué, on se repose, on n’abandonne pas». La cinéaste estime qu’elle a été récompensée pour avoir suivi son instinct, soit celui de réaliser des films en région. «Je me sens millionnaire, je fais du cinéma dans l’endroit que je préfère au monde», a-t-elle conclu.

CARRIÈRE ÉMERGENTE

La musicienne Patricia Ho-Yi Wang de Rimouski a remporté le prix Artiste – Carrière émergente, remis lors de ce gala. Il est accompagné d’une bourse de 3 500 $ et d’un service de mentorat d’un an. Cette violoniste formée en musique populaire et jazz crée des ponts entre les musiques traditionnelles chinoises et québécoises.

«Il n’y a pas beaucoup de représentativité des artistes asiatiques au pays et au Québec. On dirait qu’il y a eu un blocage d’accessibilité à l’art […] Pour moi, ça a été une richesse de découvrir intimement le territoire bas-laurentien. Ça a apaisé un rapport au Québec. Pour d’autres personnes issues de l’immigration, ça peut absolument nourrir ce rapport au Québec», constate Patricia Ho-Yi Wang.

Les membres du jury ont souligné «la grande maturité de sa démarche artistique. La richesse et la diversité de ses collaborations témoignent de son engament envers sa communauté et font de Patricia Ho-Yi Wang un véritable levier pour le milieu musical du Bas-Saint-Laurent.»

Les deux autres finalistes de cette catégorie étaient Chloé Giroux-Bertrand et Carole-Anne Roussel.

PRIX ANDRÉE-ET-RICHARD-LÉVESQUE

La pièce de théâtre documentaire «L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-L’Avenir» écrite par Odile Gagné-Roy et Steven Lee Potvin a remporté le prix Andrée-et-Richard-Levesque de la Société historique de Rivière-du-Loup. Il est accompagné d’une bourse de 5 000 $.

Cette pièce de théâtre raconte l’histoire trop souvent passée sous le silence des Opérations Dignité, un mouvement rural important des années 70 en réponse au plan du gouvernement du Québec de fermer une centaine de village de l’est du Québec. Elle a été présentée en tournée dans la région à l’automne 2022 pour souligner le 50e anniversaire du mouvement. Cette création est le fruit d’une collaboration entre le Théâtre les gens d’en bas et le Centre de mise en valeur des Opérations Dignité.

«Le jury estime que la pièce lève le voile sur un pan important de l’histoire de notre région et ravive une douleur non assouvie qui témoigne de l’ancrage de la population bas-laurentienne sur le territoire. Le phénomène de la fermeture des villages a marqué la mémoire collective et l’œuvre littéraire rend hommage à la résilience des populations qui l’ont vécu.»

Elle a été présentée à plus de 60 reprises dans les églises et les centres communautaires des villages de l’Est du Québec. «L’appartenance à un lieu et à un territoire, c’est vital. Ça donnait lieu à des témoignages touchants et émouvants», souligne le comédien Steve Lee Potvin. Il souhaite maintenant que cette pièce voyage hors des frontières de la région afin que cette histoire soit connue ailleurs dans la province.

PRIX DU PATRIMOINE

Le projet de valorisation du pavillon ancestral de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska et de la Ville de Saint-Pascal a remporté le prix du Patrimoine, volet projet remis par Culture Bas-Saint-Laurent. Réalisé en 2023, il a permis de revaloriser un bâtiment abandonné qui était auparavant au cœur de la communauté. Cette initiative a favorisé la création du Marché de l’Expo, un marché public trois saisons intérieur et l’Atelier des savoirs Desjardins, un espace dédié à l’éducation et à la valorisation des savoirs-faire traditionnels.

La Société rimouskoise du patrimoine a remporté le prix du Patrimoine, volet action, pour ses 20 ans d’actions au service du patrimoine bâti de Rimouski. Elle offre des services-conseils, de la recherche et le collectionnement, l’animation de circuits, le montage d’expositions et elle fait la gestion et la mise en valeur du site historique de la Maison Lamontagne.

Soulignons que tous les lauréats sont repartis avec une œuvre originale de l’artiste de Rivière-du-Loup, Xavier Labrie, ainsi qu’avec quelques airs musicaux en tête dérivés du thème des anniversaires, qui ont été interprétés par le groupe de musique maison formé des musiciens Mathieu Boucher, Bastien Banville, Philippe Boucher et William Guay.