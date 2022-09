«L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-L’Avenir» en tournée dans la région

Inspirée du soulèvement des populations lors des opérations Dignité dans les années 1970 dans l’Est-du-Québec pour empêcher la fermeture de leurs villages, la pièce de théâtre «L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-L’Avenir» sera présentée dans cinq localités du KRTB au cours des prochaines semaines.

«La compagnie le Théâtre des gens d’en bas fondée par Eudore Belzile se produisait lors des rassemblements dans les villages visés par les opérations Dignité dans les années 1970. La pièce de théâtre permet de réunir les gens, comme dans le temps, 50 ans plus tard. Ça permet de bien boucler la boucle pour Eudore Belzile et c’est comme si on retournait à l’essence même de la compagnie», explique Marie-Hélène Gendreau, qui a assuré la direction artistique de cette production avec M. Belzile.

Les trames du documentaire, de la réalité artistique et du conte se tresseront progressivement sur la scène, jouées par les comédiens et créateurs Steven Lee Potvin et Odile Gagné-Roy. Selon le Théâtre des gens d’en bas, «ils ont puisé dans les archives et dans leur imaginaire débridé pour faire revivre et résonner au présent ce pan quasi oublié de notre histoire.»

«C’est beau de voir la communion avec les spectateurs et le bouche-à-oreille. C’est très intergénérationnel, les jeunes et les moins jeunes ayant vécu les fermetures des villages viennent échanger avec nous, ce sont des rencontres émouvantes», explique Mme Gendreau. Elle souhaite que l’histoire de ce soulèvement des gens de la ruralité soit racontée ailleurs dans les grands centres, après avoir été présentée localement.

Cet hommage aux colons fondateurs qui se sont dressés contre l’oppression est une production du Théâtre des gens d’en bas en collaboration avec le Centre de mise en valeur des opérations dignité. Dans les années 1960, à la suite de la Révolution tranquille, l’État a tenté d’orchestrer la fermeture d’une centaine de villages.

Parmi les municipalités menacées de fermeture par le Bureau de l’aménagement de l’Est du Québec, on retrouvait au KRTB : Saint-Guy, Saint-Médard, Lac-des-Aigles, Lejeune, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Benoit-de-Packington, Auclair, Saint-Elzéar, Saint-Eusèbe, Saint-Paul-de-la-Croix, Sainte-Françoise, Saint-François-Xavier-de-Viger, Sainte-Rita, Saint-Cyprien et Saint-Pierre-de-Lamy. Ces localités avaient été colonisées au début des années 1930, à la suite de la crise économique.

REPRÉSENTATIONS

La pièce de théâtre «L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-L’Avenir» sera présentée à l’église Saint-Émile à Auclair le jeudi 29 septembre à 19 h, à l’église Marie-Médiatrice d’Escourt de Pohénégamook le vendredi 30 septembre à 19 h, à l’église Notre-Dame-du-Lac de Témiscouata-sur-le-Lac le samedi 1er octobre à 19 h, à Trois-Pistoles dans le cadre du Rendez-vous des Grandes Gueules à la Forge à Bérubé le 2 octobre à 15 h et à l’église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup le 13 octobre à 19 h.

Les billets sont en vente sur le site du Théâtre du Bic et seront disponibles à la porte. Pour plus d’information : theatredubic.com.