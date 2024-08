Rivière-du-Loup en spectacles dévoile 54 nouveaux spectacles pour sa prochaine saison

La programmation hiver-printemps 2025 de Rivière-du-Loup en spectacles est l’une des plus étoffées des dernières années. Au total, on dénombre 54 spectacles qui seront présentés au Centre culturel Berger et à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture.

Humour, chanson, théâtre, danse, cirque, jeunesse et balado en direct, il y aura du choix pour tous les gouts, indique le directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles, Frédéric Roussel.

Parmi les grosses prises de la saison en chanson, on retrouve L’orchestre d’hommes-orchestres qui sera présenté le 22 février et Claude Meunier, qui sera de retour sur scène avec son spectacle «La Famille Dupuy» le 12 avril. «Ça fait des années qu’il n’a pas foulé les planches», souligne M. Roussel.

La chanteuse Marie Carmen reviendra sur la scène en solo le 5 avril, et elle sera suivie de France D’Amour (26 avril) et Paul Piché (1er mai), deux grands artistes de la musique québécoise.

L’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe s’arrêtera à Rivière-du-Loup le 6 juin avec son tout nouveau spectacle «Chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abimé».

En musique, le pianiste David Jalbert présentera «Au fil de l’eau» le 17 janvier, en formule espace-scène. En théâtre, Rivière-du-Loup en spectacles accueillera en exclusivité dans l’Est du Québec la pièce «Incendies», mise en scène par Elkahna et Ines Talbi. Elle sera présentée le 15 février et elle sera suivie d’une rencontre d’après-spectacle.

HUMOUR

L’humoriste et drag queen Mona de Grenoble montera pour la première fois sur les planches du Centre culturel Berger le 11 janvier afin de présenter son premier spectacle en solo.

Bien implanté dans le milieu de l’humour, Mike Ward sera à Rivière-du-Loup le 6 février avec son tout nouveau spectacle. De plus, l’humoriste Simon Leblanc reviendra à Rivière-du-Loup le 28 mars, en début de tournée de son nouveau spectacle intitulé «Présent».

Un épisode du balado «Couple ouvert» avec Thomas Levac et Stéphanie Vandelac sera tourné en direct du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 4 avril à 20 h. L’invité n’est pas confirmé pour le moment.

MAISON DE LA CULTURE

La salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture accueillera de plus petits spectacles afin de ravir les amateurs de culture plus alternative, en humour et en musique. «Ça fait une différence pour rejoindre une certaine clientèle qui est rebutée à l’idée de fréquenter le Centre culturel Berger. La proximité avec les artistes et l’ambiance d’une plus petite salle sont appréciés, souligne Frédéric Roussel. On peut accueillir des artistes de la relève à des couts moindres et rendre cette salle-là plus vivante.»

On retrouve, parmi les artistes qui s’y produiront Loïc Lafrance et Bientôt Philippe (en première partie), deux artistes louperivois qui seront en spectacle le 27 février. La gagnante du concours Les Francouvertes, Soleil Launière, présentera «Taueu» le 25 avril à Rivière-du-Loup. Ariane Roy présentera son nouveau spectacle le 9 mai à 20 h.

Pour le Cabaret humour, Charles Beauchesne reviendra à Rivière-du-Loup avec son spectacle «Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes», le 31 janvier. Parmi les autres humoristes qui se produiront à la Maison de la culture, on compte Alphé Gagné (22 mars), Mégan Brouillard (23 avril) et Mélanie Couture (24 mai).

«Nous sommes fiers de voir la réponse des gens à nos propositions. L’an dernier, nous avons vendu 34 000 billets, c’est du jamais vu pour Rivière-du-Loup en spectacles», indique Frédéric Roussel. L’année 2024-2025 marquera le point culminant où le directeur souhaitait amener le diffuseur. Pour M. Roussel, la suite logique est le développement de nouveaux projets à l’extérieur des deux salles de diffusion. «C’est notre plus grosse année de programmation. Nous allons dépasser la centaine de spectacles», conclut Frédéric Roussel.

La série des Grands Explorateurs se poursuit, tout comme les Shows du Garage. La mise en vente des billets débutera le 5 septembre à midi auprès de rdlenspectacles.com.