Hauterive en spectacle à l’ile aux Lièvres

Le duo Hauterive, formé des autrices-compositrices-interprètes Mara Tremblay et Catherine Durand, a offert un spectacle intime au milieu du fleuve Saint-Laurent, sur l’ile aux Lièvres dans un cadre unique. Le 11 aout, une cinquantaine de personnes ont pu assister à cette prestation qui était organisée par la Société Duvetnor.

Le début du concert a toutefois été retardé par quelques ondées, puis ponctué de cris de goélands marins et du bruit des vagues. Le duo, formé il y a moins d’un an, s’est produit sous un espace couvert, près du café, devant une cinquantaine de personnes.

«J’avais vraiment envie de venir et j’en avais entendu parler d’autres amis qui étaient venus jouer ici, dont Mara […] Ça aurait été plaisant de jouer sur les rochers, avec le fleuve en arrière-plan. En même temps, dans un contexte aussi intime, ça devient presque comme une communion, une petite messe. On se sent vraiment super proche des gens. On ne sent pas la barrière entre le public et la scène. On est vraiment avec les gens et on fait un spectacle presque tous ensemble. On est comme dans une famille, j’adore ça», résume l’autrice-compositrice-interprète Catherine Durand.

Avec leur nouveau projet musical, les deux artistes souhaitaient faire un retour vers leurs racines folk et country. Non sans autodérision, elles se sont présentées comme deux «artistes de la relève» en interprétant quelques-unes des neuf chansons du premier album de Hauterive.

Mara Tremblay et Catherine Durand ont interprété une reprise de la chanson «Woman in Love» composée par Barry et Robin Gibb des Bee Gees, ainsi que les pièces «3 jours» et «Les saisons», qui figurent toutes sur leur premier album en duo.

Elles ont aussi uni leurs voix à celles du public pour la chanson «Les aurores» de Mara Tremblay et «Sommeil pesant», du répertoire de Catherine Durand. En guise de rappel, le public a aussi eu droit à une reprise de «Jolene» de la grande Dolly Parton.

Un peu plus tôt cet été, l’artiste Dumas s’était lui aussi produit en spectacle à l’ile aux Lièvres. Le tout premier concert organisé dans ce cadre naturel a eu lieu en 2018, avec l’artiste Matt Holubowski, en collaboration avec le magazine indépendant Beside. Ian Kelly, Patrice Michaud, Louis-Jean Cormier et Dumas y ont aussi offert des prestations.