Vernissage et exposition au BeauLieu Culturel du Témiscouata

Le BeauLieu Culturel du Témiscouata invite la population au vernissage des œuvres de l'artiste Olivier Gingras qui se tiendra le samedi 20 juillet, de 14 h à 16 h. D'une sélection de son plus récent travail créatif et de ses coups de cœur personnels, il propose «Tour d'horizons».

Il s’agit d’une exposition d'œuvres médiums mixtes et poésie dans laquelle splendeur des grands espaces devient tangible. Une envie de départ et un passage obligé qui se heurtent, se trouvent en un lieu reliant l'avant et le maintenant.

Bas-laurentien depuis maintenant quelques années, Olivier Gingras a choisi de quitter la ville pour se rapprocher d’une région et d’un style de vie qui l'appelaient depuis longtemps. Le rapport au paysage habite sa démarche créative, mais aussi sa vie, ainsi que ses valeurs profondes.

À travers arts visuels, littéraires, numériques et relationnels, l'artiste aime défier les limites et frontières en amalgamant différentes disciplines entre elles de manière intuitive. Sa démarche approche la création tel un geste senti, une vocation du mouvement, une émotion brute dépeignant le paysage d’une manière semi-abstraite que les mots seuls ne sauraient décrire.

L’exposition «Tour d’horizons» sera disponible jusqu’au 13 octobre.