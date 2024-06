Le Centre culturel Berger présente le spectacle de Claude Dubois

Le 20 juin à 19 h, l'artiste Andrée Bélanger présentera au Domaine Carte Blanche de Lac-des-Aigles ses plus récentes créations picturales et littéraires. Depuis février, elle travaille sur le projet «Intimiste», assemblant explorations picturales et littéraires dans des carnets et des livres d'artiste. Andrée Bélanger expérimente divers matériaux ...