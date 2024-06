Un défi logistique à relever pour le Musique Fest

À quelques jours du début du Musique Fest à Rivière-du-Loup, les membres de l’organisation sont à pied d’œuvre afin de transformer le stationnement du Centre Premier Tech en site de festival, et d’y aménager une scène et tous les kiosques.

La rue Frontenac sera fermée pendant une semaine complète pour cet important exercice logistique. «Dans la nuit de dimanche à lundi, on reçoit les équipements de plusieurs partenaires. On clôture le site en premier et ensuite la grande scène arrive. Cette année nous avons deux loges à monter, en plus de la régie. Il faut aussi faire l’habillage de la scène, ça va assez vite», énumère Steeve Drapeau, président du Musique Fest. L’événement musical se déroulera cette année du 13 au 15 juin.

Afin d’installer toutes les structures solidement, deux voyages de blocs de béton seront transportés vers le site du festival. «Coordonner tout ça vient avec un certain stress. Nous avons une feuille de planification par jour, réglée au quart de tour, pour que le site soit prêt à 17 h jeudi. C’est beaucoup d’huile de bras.»

Les loges des artistes doivent être préparées par les organisateurs, qui répondent à certaines demandes spéciales. «Des pastilles pour la gorge, des breuvages particuliers, une intolérance au gluten. Il faut les préparer et s’arrimer avec notre partenaire pour que ce soit livré à temps selon les heures convenues. Notre but est que les festivaliers aient un méchant bon show et que les artistes aient une bonne expérience avec l’organisation pour qu’ils veuillent revenir dans la région.»

Dans le secteur de la rue Frontenac se trouvera la zone d’activation et d’alimentation. Il faudra y amener l’électricité nécessaire et en coordonner l’installation pour approvisionner les kiosques et la billetterie. «C’est un lieu qui a de belles qualités, mais il y a du travail à faire pour créer une ambiance le fun. Pour le son, ce site n’est pas dérangeant parce qu’il est enclavé. Son gros avantage, c’est qu’il nous permet de contrôler les accès. Le défi c’est de rendre ça vivant et beau, avec nos partenaires et les restaurateurs», ajoute M. Drapeau.

Ce dernier estime que le site et ses infrastructures peuvent accueillir environ 5 000 personnes. Afin de tout préparer, il compte sur une équipe d’une vingtaine de personnes. «Notre communauté d’affaires est en arrière du festival, c’est très facilitant et pour l’organisation, c’est beaucoup moins lourd.»

Jusqu’à maintenant, le Musique Fest a vendu deux fois plus de billets qu’à pareille date l’an dernier. La billetterie est encore active. Steeve Drapeau s’attend à ce que l’achalandage soit plus que doublé en 2024. Cette année, le budget d’opération de l’événement dépassera les 500 000 $.

Les trois principales têtes d’affiche du Musique Fest sont K. Maro, Roch Voisine et Matt Lang. Les festivaliers pourront aussi entendre TALK, Sara Dufour, Sans Pression, Pelch, la Grand-Messe (hommage aux Cowboys Fringants et Karma Kameleons.

La programmation complète est disponible au musiquefest.com.