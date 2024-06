Slam RDL : dernière soirée de la saison régulière

Les amateurs de mots et de poésie se donnent rendez-vous à la sixième et dernière soirée régulière de la saison 2024 de Slam Rivière-du-Loup, qui se tiendra le mardi 11 juin à 20 h, au Café Brûlerie Rivière-du-Loup. Il s’agit de la dernière soirée avant la ronde de finales.



Dans les soirées slam, huit poètes s’expriment sur scène dans une compétition amicale dans laquelle ils présentent deux textes originaux d’un maximum de trois minutes. Cinq juges, choisis au hasard, doivent voter sur chacune des performances afin de déterminer les artistes qui accèderont aux demi-finales qui se tiendront plus tard cette année.



Il est également possible de prendre part à la soirée en s’inscrivant à la portion hors concours.



Lors des soirées précédentes, les poètes slammeurs Annelise Bois, Julie Carmel, François Caron, Émile-Olivier Desgens, San Dumas, Émie-Gail Gagné, Marie-Hélène Harvey, Louis Lahaye Roy, Joël Lalancette, Jean-Simon Mercier, Audrey Morin, Robin Plourde, Nathaniel Sayles, Francis Touzin et Claire Tremblay se sont qualifiés pour les demi-finales.



Les personnes intéressées à participer peuvent écrire à [email protected]. Les places étant limitées, il est nécessaire d’acheter à l’avance son billet en consultant les évènements de la page Facebook Slam Rivière-du-Loup.