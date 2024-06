Un succès pour la soirée hommage à Georges Hamel à Rivière-du-Loup

La salle des 50 ans et plus de Rivière-du-Loup était comble, le samedi 25 mai, pour le spectacle hommage au prolifique auteur-compositeur-interprète de musique country Georges Hamel, organisée par Éric Boucher avec son invité spécial René Turgeon.

L’événement a rassemblé 350 spectateurs et la sœur jumelle de Georges Hamel, Georgette Hamel, qui était présente pour l’occasion. Cet artiste, surnommé le Gentleman de la musique country, a écrit plus de 200 chansons et fait paraître 44 albums. Il nous a quittés en février 2014, laissant derrière lui de nombreux succès country.