Solstice art et littérature à Lac-des-Aigles avec Andrée Bélanger

Le 20 juin à 19 h, l'artiste Andrée Bélanger présentera au Domaine Carte Blanche de Lac-des-Aigles ses plus récentes créations picturales et littéraires. Depuis février, elle travaille sur le projet «Intimiste», assemblant explorations picturales et littéraires dans des carnets et des livres d'artiste.

Andrée Bélanger expérimente divers matériaux écologiques, dont ses encres artisanales, et s'inspire d'une variété de thèmes tels que l'illusion versus la réalité, la forêt, le lien à soi, à l'autre, à la nature au sens large. Idées et concepts jaillissent souvent lors de ses promenades en forêt.

L'artiste se fait une joie de quitter bientôt son cocon pour partager ses découvertes et créations les plus récentes, incluant maintes traces du processus de création lui-même.

Le Domaine Carte Blanche accueillera l'événement dans la lumière du solstice, c'est-à-dire le jeudi 20 juin à 19 h. Au menu : infusions sauvages locales, lectures inédites et échanges chaleureux.

L'entrée est gratuite mais il vaut mieux réserver car les places sont limitées. L'artiste poursuit ensuite le processus de recherche-création, jusqu'à la clôture du projet par une exposition au centre d'artistes Caravansérail à Rimouski, des 15 au 18 aout.

Artiste multidisciplinaire, Andrée Bélanger cultive une pratique de recherche quant à la nature de la réalité. Maintenant installée dans une cabane-atelier en forêt au Témiscouata, elle a reçu plusieurs bourses pour des projets en lien avec le territoire et l'élaboration d'un médium de création écologique.

Ce projet est rendu possible grâce au soutien de l’Entente de partenariat territorial entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et la MRC de Témiscouata. L’artiste remercie la reliéresse professionnelle Hélène Francoeur pour sa contribution au projet à titre de mentore.