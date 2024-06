Vernissage et nouvelle exposition du Club photo Kamloup

Les membres du Club photo Kamloup invitent la population au vernissage de leur nouvelle exposition «Minimaliste» qui se tiendra le 7 juin en formule 5 à 7, chez Casgrain situé au 65 D, avenue Morel à Kamouraska.

Le minimalisme est un courant artistique apparu au début des années 60. On retrouve ce mouvement en peinture, en sculpture, en design et en photographie. On se concentre sur un sujet et on n’en garde que l’essentiel.

Vingt-cinq photographes proposent leur vision du minimalisme et invitent la population à venir les rencontrer et à échanger avec eux. L’exposition se déroule du 7 juin au 3 septembre, en collaboration avec chez Casgrain.