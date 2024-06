Des jeunes expriment leur talent artistique grâce au projet Sonar X Le Dôme

Cinq jeunes créatifs ont dévoilé, le 25 mai, les œuvres sur lesquelles ils et elles ont travaillé pendant plusieurs mois, grâce à une initiative conjointe de l’organisme Sonar de Rivière-du-Loup et de la Maison des jeunes le Dôme.

Ce projet d’expression par les arts s’est déroulé en trois phases pendant environ un an: l’exploration, la création et la réalisation. Les jeunes participants âgés de 12 à 18 ans, ont pu découvrir diverses disciplines artistiques comme la musique, l’écriture, le théâtre et les arts visuels lors d’ateliers offerts par Noémie Marin (danse), Tommy Lavoie (théâtre), Xavier Labrie (arts visuels et linogravure), Marie-Claude Joannis (écriture) et Bastien Banville (composition musicale).

Cinq d’entre eux ont eu l’occasion de pousser leur expérience un peu plus loin en approfondissant leur projet. Mathieu Boucher de Sonar explique que le rôle de l’organisme était de faire le maillage entre les jeunes participants et les artistes dans son réseau. Il a aussi aidé les artistes à enregistrer leurs créations musicales dans son studio, les aidant ainsi à concrétiser leur vision artistique.

Xavier Chenel, âgé de 15 ans, a écrit cinq chapitres d’un roman qu’il a lancé la fin de semaine dernière. «C’est l’histoire d’un enfant qui part de chez lui parce qu’il ne veut pas aller se battre. Il croit que le pays est en guerre pour une mauvaise raison et il doit en rapporter la preuve à son roi. Le roman se termine au moment où le personnage principal entre dans la base des méchants», résume-t-il. L’auteur a bénéficié de l’accompagnement de l’artiste Guillaume Monette lors de la rédaction.

De son côté, Kathryn-Eve Pelletier, 15 ans également, a travaillé sur un projet musical en duo avec William Lévesque. Les deux artistes ont eu l’idée de collaborer à la suite d’un atelier musical offert par la Maison des jeunes. «Avant qu’on sache que Sonar existait, on ne jouait pas vraiment ensemble. Je n’avais jamais pensé à créer de la musique. Après l’atelier, on s’est regardé et on s’est dit que ça nous intéressait», explique Kathryn-Eve Pelletier. Le duo (basse et piano) a enregistré la version finale de sa chanson au studio de Sonar et un vidéoclip a été tourné par Fanfare. Ariane Boisvert a également été accompagnée par Mathieu Boucher afin de concrétiser son projet de création musicale.

L’artiste Catherine Soucy a accompagné Alyson Soucy, âgée de 16 ans, lors de la création d’un graffiti. Des morceaux de mur ont été récupérés à l’écocentre afin que la jeune artiste puisse réaliser son œuvre en toute légalité. «J’ai toujours aimé les arts visuels et c’est une forme d’art que je n’aurais pas pu essayer par moi-même. Je ne pense pas qu’on ferait ça à l’école», blague-t-elle.

Toutes ces œuvres ont été dévoilées lors d’un lancement officiel qui a eu lieu le 27 mai à la Maison des jeunes Le Dôme de Rivière-du-Loup, afin de mettre les artistes et leurs créations à l’honneur.