Neuf spectacles en neuf semaines pour le Rockonteur Éric Gagné

Le Rockonteur originaire de Cacouna, Éric Gagné, sera de retour en force dans son village natal cet été. Pour une deuxième année consécutive, il proposera des spectacles racontés entrecoupés de chansons. Sur une période de neuf semaines, il alternera entre des représentations de son nouveau spectacle «Faisance» et de celui de l’an dernier «J’aime les gens».

De cette façon, l’auteur-compositeur-interprète offrira de nouvelles histoires et chansons au public cacounois et des municipalités limitrophes, tout en donnant l’occasion aux gens qui n’ont pu assister à son spectacle de l’an dernier de le découvrir.

Les cinq représentations de la «Faisance» sont prévues les 29 juin, 13 juillet et 3-17-31 aout. Le concept du spectacle fait état de la ligne chronologique des choses effectuées par Éric Gagné et des raisons pour lesquelles il les fait à temps plein. Il racontera des histoires rocambolesques remplies d’émotions et s’accompagnera lui-même à la guitare électrique.

Ce spectacle le touche particulièrement puisque l’une des chansons évoque sa mère Françoise décédée en 2012. «Les dernières paroles qu’elle m’a dites sur son lit de mort, c’est la raison pour laquelle je suis sur une scène», raconte-t-il.

Pour sa part, «J’aime les gens», sera présenté les 6-27 juillet ainsi que les 10-24 aout. Chaque spectacle aura lieu à la salle paroissiale de Cacouna située au 425, rue de l’église dès 20 h. Les portes ouvrent dès 19 h afin de donner la chance aux spectateurs de s’entretenir avec le Rockonteur.

Pour l’artiste, il s’agit d’un beau défi. «Je pense que je suis en train de réussir à implanter une offre culturelle touristique. Je veux que ce soit récurrent, je veux créer une habitude», soutient M. Gagné. Cette seconde année de spectacles estivaux n’est que le début pour le Rockonteur qui se voit comme un Fred Pellerin plus terre à terre.

Même s’il est le vecteur de ce projet, dans les prochaines années il aimerait éventuellement laisser la vedette à d’autres personnes, tout en continuant à s’impliquer. «Ce n’est pas à propos de moi ce que je fais, c’est à propos d’une région, d’un village, du monde», soutient le musicien. L’évènement se veut rassembleur et permet de faire découvrir Cacouna à des gens d’un peu partout.

L’an dernier, les quatre spectacles d’Éric Gagné ont attiré entre 90 et 100 personnes dans la salle d’une capacité maximale de 125 personnes. Il a décidé d’effectuer une supplémentaire qui a été tout autant populaire. S’il réussit cette saison à attirer 1000 personnes les 9 soirs «ce sera spectaculaire» conclut-il.