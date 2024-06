Célébrations de la Fête nationale à Rivière-du-Loup

L'École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup invite la population à un spectacle musical hors du commun. Plus de 50 musiciens et chanteurs seront réunis le dimanche 2 juin à 15 h sur la scène du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, pour une interprétation magistrale du «Carnaval des animaux» de Camille Saint-Saëns. «Nos professeurs et ...