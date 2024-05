Plus de 3 000 personnes assistent aux spectacles annuels de District Danza

La 11e année de District Danza s’est bouclée de belle façon, la fin de semaine dernière. Plus de 3000 personnes ont applaudi les élèves de l’école de danse District Danza de Rivière-du-Loup, lors d’une série de spectacles au Centre culturel Berger.

Une cinquième représentation avait été ajoutée pour clore en grand cette saison, qui s’est déroulée sous le signe de la passion, de la détermination et du plaisir. Chaque printemps, ces spectacles permettent aux danseuses et danseurs amateurs de présenter leurs chorégraphies répétées pendant plusieurs mois dans les studios de la rue Lafontaine. Cette année, ils étaient 600 élèves, de 3 à 50 ans, à exécuter sur scène leurs arabesques et leurs figures de hip-hop, sous les regards d’un public conquis d’avance. Les volets récréatifs et compétitifs y étaient tous les deux représentés.

«L’engouement pour ces spectacles nous surprend chaque année. Après 11 ans, nous constatons qu’un énorme bassin de danseurs, mais aussi de spectateurs, nous est fidèle, et cela nous procure une joie et une fierté immenses. Cette confiance s'avère le plus beau des cadeaux», se réjouissent les propriétaires et fondatrices de l’institution louperivoise, Mélissa Beaulieu et Catherine Landry.

Ces spectacles représentaient le point d’orgue d’une saison intense, marquée notamment par la transformation des locaux occupés par la compagnie grâce à un investissement de 200 000 $, ainsi que par les succès de ses troupes élites à Fredericton et Charlevoix au cours des dernières semaines.