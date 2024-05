La bibliothèque Françoise-Bédard en lice pour un important prix d’aménagement

Un an et demi après sa réouverture, la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup écrit une nouvelle page de sa belle et captivante histoire. La Ville de Rivière-du-Loup est finaliste aux prix Les Arts et la Ville pour le projet d’agrandissement et de modernisation de son havre culturel.

La bibliothèque municipale se retrouve en lice dans la catégorie Aménagement, qui met en lumière des municipalités et des MRC qui ont déployé des efforts pour créer des espaces de vie significatifs pour leur collectivité. Dans le dossier louperivois, le jury a remarqué «le travail exemplaire d’intégration et la sensibilité de l’aménagement mariant histoire et contemporanéité».

«Quelle réjouissante nouvelle! Comme pour tout projet majeur d’immobilisation, le processus a été long, mais il en a valu la peine. Depuis la réouverture de la bibliothèque, nous constatons le fort engouement et la fierté des citoyens pour ce lieu de culture et de rassemblement, plus spacieux et lumineux. En plus d’avoir réussi à marier son passé et son présent, avec une intégration architecturale qui prend en compte le patrimoine de cet ancien couvent, notre bibliothèque se démarque par son innovation, son efficacité fonctionnelle, son accessibilité et son offre de services accrue», se félicite le maire Mario Bastille.

Le gagnant sera connu le 5 juin, lors de la 25e Soirée de remise des prix du réseau Les Arts et la Ville, à Repentigny. Le maire y représentera la Ville, en compagnie de Pascal Gamache, l’ingénieur du Service technique et de l’environnement qui a piloté le chantier.