Tremplin de Dégelis : une immersion de haut calibre dans l’univers du spectacle

La 24e édition du festival Le Tremplin de Dégelis s’est clôturée dimanche dernier devant une salle comble. Pendant les 7 jours du festival, le concours de la relève en chanson et en humour a accueilli 26 artistes émergents du Québec et du Nouveau-Brunswick, qui ont enflammé la Place Desjardins de Dégelis.

Les lauréats ont été dévoilés lors de la finale qui mettait en vedette 12 artistes de la relève. Le lauréat de la catégorie Auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus) est Guillaume Laroche de Rouyn-Noranda. La catégorie Interprète (17 ans et moins) a été remportée par Alexis St-Pierre de Jonquière. Marie-Eve Imbeault de Mont-Tremblant est la lauréate de la catégorie Interprète (18 ans et plus). La catégorie Humour (18 ans et plus) a été remportée par Kamélie Beaupré de Lévis. Des mentions Coup de cœur Hydro-Québec ont été remises à Jasmine Levesque d’Edmundston, Alexis St-Pierre de Jonquière et Kamélie Beaupré de Lévis.

Au total, plus de 55 000 $ en prix, bourses et formations ont été distribués aux participants du concours. Ces derniers ont également bénéficié de plus de 100 heures de formation, animées par des professionnels de l’industrie avant et pendant l’évènement. Cette année, plus de 40 artistes, y compris les lauréats de l’édition précédente, ont pris part aux festivités. Parmi les moments forts de l’évènement, le concours LOL – Mort de rire EST! a fait vibrer la foule avec de jeunes humoristes de 17 ans et moins, et le nouveau spectacle de Slam, mettant en vedette 11 slameurs et slameuses du Bas-Saint-Laurent, a affiché complet.

Pour une troisième année consécutive, les spectacles ont été animés par l’humoriste, chroniqueur et animateur Jean-François Baril, sous la direction artistique de la productrice, autrice, compositrice et interprète Sylvie DesGroseilliers et la direction musicale de Sylvain Audet.

Le Tremplin offre une tribune à la relève francophone en chanson et en humour. Bien plus qu’un festival, c’est une véritable école pour les artistes émergents, leur offrant une première immersion professionnelle dans l’univers du spectacle. Les participants ont bénéficié de formations approfondies sur les rouages de l’industrie du spectacle tout au long du festival. Cette édition a notamment rassemblé une dizaine de formateurs, dont Isabelle Cyr, Marc Pérusse, Simon Morin et Yves Marchand. Ces derniers ont offert des formations sur la commercialisation, les droits d’auteur, la gestion artistique, la technique vocale, la création de textes et bien plus encore, fournissant ainsi aux participants une base solide pour démarrer leur carrière.

Plusieurs artistes ont profité du Tremplin de Dégelis comme rampe de lancement, notamment Sara Dufour, André Sauvé, Sam Breton, Maxime Landry, Philippe Laprise, Klô Pelgag et plusieurs autres.