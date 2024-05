Emilie Clepper en spectacle à la Maison de la culture

Rivière-du-Loup en spectacles présente le nouveau spectacle d’Emilie Clepper, «The Family Tour», le vendredi 24 mai à 20 h, en formule Cabaret des mauvaises habitudes, à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

En septembre 2023, Emilie Clepper lançait un album entièrement composé par son père, le légendaire Russell Clepper, qui lui a légué sa passion pour la musique. Enfant, Emilie avait le privilège de s’endormir au son de ses chansons et dès l’âge de 11 ans, elle s’est mise à jouer de la guitare et à chanter. Elle rêve depuis de rendre hommage à sa plus grande influence musicale.

Réalisé par Joe Grass, l’album «The Family Record» réunit les chansons de Russell et la voix formidable d’Emilie Clepper. Joe Grass a travaillé avec de nombreux artistes, comme Elisapie, Marie-Pierre Arthur ou Patrick Watson.

Dans ce spectacle, les rythmes texans enchanteront les adeptes de danse two-step ou country. Une soirée au son americana qui fera redécouvrir le genre aux Québécois(e)s par son authenticité et ses racines.