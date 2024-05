L’ensemble vocal Rythmick présente son spectacle «Laisser aller»

L'ensemble vocal Rythmick présentera son spectacle annuel «Laisser aller» le vendredi 7 juin au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup à partir de 20 h.

«Laissez aller» c'est une invitation à la liberté, à la joie de vivre, à la célébration de l'instant présent. C'est une ode au lâcher prise, à prendre le temps de savourer la vie, de s'amuser et de se connecter avec les autres. Avec des chansons soigneusement sélectionnées pour transporter le public dans un tourbillon d'émotions, «Laisser aller» promet une soirée où la musique et la bonne humeur seront au rendez-vous.

Chaque choriste de l'ensemble vocal Rythmick a consacré des heures à perfectionner chaque note, chaque harmonie. Sous la direction musicale de Julie Boudreau, plus de 30 choristes et 4 musiciens interpréteront des chansons à succès de Ginette Reno, Zaz, Marc Dupré, Pink, Salebarbes, les marquants Cowboys fringants et bien plus encore.