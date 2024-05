Dévoilement de l’exposition «Un nouveau nid pour nos œuvres»

Depuis son ouverture, le Centre de jour de la Maison l’autnid offre à ses usagers des ateliers d’art. L’objectif de ceux-ci est de leur permettre d’exprimer leurs sentiments, leurs ressentis ou leurs craintes à travers leurs créations. Une exposition des œuvres créées par les usagers se déroulera du 5 au 28 juin au Café l’Innocent de Rivière-du-Loup.

Depuis septembre dernier, Josée Landry de chez Jeanne Atelier-Boutique leur a fait travailler plusieurs techniques et explorer différents courants artistiques. Les résultats sont impressionnants.

L’exposition prendra place au Café l’Innocent de la rue Lafontaine tout le mois de juin. Il sera possible d’acheter les toiles. Les fonds amassés serviront à offrir à nouveau des ateliers l’an prochain.

La Maison l’autnid est un organisme de bienfaisance qui œuvre dans la communauté de Rivière-du-Loup depuis 2018. Elle a pour mission de favoriser l’épanouissement et l’intégration des personnes autistes en leur offrant un milieu de vie spécialisé et en développant des services et des activités complémentaires répondant à leurs besoins et à ceux des personnes autistes vivant dans leur famille naturelle.

Le Centre de jour de la Maison l’autnid offre aussi des ateliers de yoga, de cuisine, d’éducation physique, de jardinage et de musique.