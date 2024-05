Louyer en papier à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup

Les œuvres de l’artiste collagiste de Matane Louyer sont présentées du 2 mai au 16 juin dans le hall de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Cette exposition intitulée «Louyer en papier / collages et aquarelles» regroupe des œuvres de cinq collections différentes, réalisées à l’aide de milliers de morceaux de papier.

Louyer, de son vrai nom Marie-Brigitte Lehouiller, a commencé son parcours artistique en théâtre, avant de bifurquer vers les arts visuels. Elle a fondé et dirigé deux théâtres à Matane, le Flot d’idées et le Théâtre du Bedeau. Louyer est artiste professionnelle à temps plein depuis trois ans.

Le collage et la superposition de tous ces morceaux de papier créent des œuvres avec du volume. «Les personnages ressortent des toiles. On dirait qu’ils vont à la rencontre des personnes qui la regardent. Il y a vraiment une perspective 3D, même si de loin on pourrait penser que c’est de la peinture», explique l’artiste.

Cette façon de travailler demande de longues heures de travail de recherche, de découpage de papier et de classement des couleurs. Marie-Brigitte Lehouiller donne une deuxième vie aux revues ou aux livres afin de trouver les matières dont elle a besoin pour créer ses œuvres.

«Le théâtre et le collage se ressemblent. Il y a une mise en place à faire, comme une mise en scène et un agencement des couleurs, à l’image de ce qu’on fait pour les costumes. Mon bagage me sert autrement.»

Elle compare la création de ses tableaux à l’assemblage d’un casse-tête inversé, puisqu’elle ne sait jamais le résultat final qu’elle obtiendra. Chacune des toiles de l’exposition est accompagnée d’un texte poétique.

Il sera possible de visiter l’exposition pendant les heures d’ouverture de la salle du 3e étage de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.