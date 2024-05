Classe de maître avec Stéphane Tétreault

Un tout nouvel organisme à but non lucratif, DIFFUSION 3P, a vu le jour ce 6 mai à Trois-Pistoles. Le lancement de cette nouvelle initiative culturelle vise à enrichir et diversifier l’offre culturelle dans le Bas-Saint-Laurent, mais plus particulièrement dans les Basques. Ce projet s'inscrit dans une démarche de renforcement de l'offre ...