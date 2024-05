Une 4e création originale pour le Cirque de la Pointe-Sèche

Personne n’échappe à la peur de l’autre. Avec L’étranger, sa quatrième création originale, le Cirque de la Pointe-Sèche fera cet été un clin d’œil bienveillant à la différence et aux préjugés qui murmurent en chacun de nous.

Du 4 juillet au 1er septembre, la compagnie présentera ce spectacle tout neuf dans son amphithéâtre extérieur de Saint-Germain-de-Kamouraska, avec une paroi rocheuse de 18 mètres comme toile de fond. La mise en scène sera signée par Patrick Léonard, cofondateur des 7 doigts de la main, qui collaborera pour la première fois avec la troupe.

«On est toujours l’étranger de quelqu’un», a écrit l’auteur marocain Tahar Ben Jalloun. Après Naval, Charcoal et À temps, le Cirque de la Pointe-Sèche s’inspirera de cette citation de l’auteur pour raconter l’histoire d’une petite communauté bousculée par l’arrivée clandestine d’un homme.

L’ÉQUIPE

Pour épauler Patrick Léonard à la mise en scène, Ariane Fortin-Gilbert reprendra du service pour un troisième été, poursuivant une association durable avec le Cirque de la Pointe-Sèche. Parmi les neuf artistes de renommée internationale qui multiplieront les prouesses vertigineuses, quatre en seront aussi à leur deuxième ou troisième saison à Kamouraska soit Mylène Grenier-Lemieux, Jean-Philippe Labelle, Emmaline Piatt et Benoit Lemay. Quinn Vale, Philippe Normand-Jenny, Colin André-Heriaud, Simon Nadeau et Aaron Dewitt les rejoindront sur terre et dans les airs.

Le compositeur et multiinstrumentiste Maxime Éthier, un autre fidèle complice, signera la trame sonore, en plus de l’interpréter en direct chaque soir en compagnie de Zeneli Codel.

Les billets pour la saison 2024 sont en vente dès maintenant au cirquedelapointeseche.com.