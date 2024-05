Marie Blanc: un spectacle estival à l’identité témiscouataine

Un nouveau spectacle à l’identité 100 % témiscouataine sera présenté au BeauLieu culturel de Témiscouata-sur-le-Lac pour la période estivale. Du 18 juillet au 10 aout, 12 représentations de «Marie Blanche, une histoire du Témiscouata», sont prévues. La pièce de théâtre mettra en vedette sept acteurs, dont Claudie Lavoie de Pohénégamook.

Aux côtés de Claude Lefrançois, Dave Hammond, Josiane Roy, Naomie-Jade Pelletier, Rosie Moreau et Sébastien Thériault, Claudie Lavoie incarnera Marie Melfort Blanc Charlier, une étrangère venue s’installer dans une riche demeure du quartier Notre-Dame-du-Lac, le Gray Lodge, dans les années 1900.

Selon l’actrice principale connue dans la région en tant que chanteuse, Marie Blanc est une femme discrète, timide, mais qui détient une franchise interne forte. Cet aspect du personnage lui ressemble et lui permet de l’incarner naturellement et de faire ressortir les émotions du personnage en musique.

Pièce théâtrale et musicale issue d’une collaboration entre le BeauLieu culturel, l’École de musique et de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata, «Marie Blanc» a été écrite et mise en scène par Annie Desrochers. La directrice du BeauLieu culturel rêvait secrètement depuis des années à créer un spectacle complètement témiscouatain, projet qu’elle a enfin pu réaliser dans la dernière année.

Elle partage que Marie Blanc est un personnage qui a marqué l’imaginaire et l’histoire du Témiscouata. «Tout était à imaginer à propos d’elle, il y a très peu de données historiques sur Marie Blanc. Il y a beaucoup de spéculations, donc ça laissait place à beaucoup de mystère», confie Mme Desrochers. Les spectateurs pourront donc découvrir la vie de cette citoyenne à travers ses amours, les évènements de l’époque et l’histoire de ses concitoyens, dont un contrebandier.

Le spectacle a pu être mis sur pied grâce à un appui de 35 000 $ sur 5 ans de la Ville de Témiscouata et de 50 000 $ sur 5 ans de la MRC de Témiscouata. L’investissement a permis la création des textes et de la musique, puis la conception des décors et des costumes par des gens de la région.

Les personnages ou évènements mis en valeur par les spectacles seront présentés pendant deux ans, avec des ajustements et quelques nouveautés à la seconde année. «L’année trois on prend un tout nouveau personnage et on part avec ça», s’enthousiasme Mme Desrochers, tout en gardant la surprise du thème 2026.

«On a plein de belles histoires ici. On fait venir des spectacles de partout qui nous racontent les histoires d’ailleurs, mais ici on a de belles histoires, puis surtout on a de beaux artistes qui sont capables de les raconter. Donc tout ça mis ensemble, on se retrouve avec un produit 100 % témiscouatain», se réjouit la directrice.

Les billets pour assister aux représentations du spectacle sont déjà en vente sur le site du BeauLieu culturel de Témiscouata au www.blct.ca.