L’exposition internationale «Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour» de passage à Trois-Pistoles

Déjà visitée par plus de six millions de personnes en France, en Angleterre, en Italie, au Brésil, au Canada et aux États-Unis depuis son lancement à la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 2012, l’exposition itinérante «Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour» visitera pour la première fois la région du Bas-Saint-Laurent dans le cadre d’une grande tournée nord-américaine.

Elle sera de passage du mardi 14 mai au lundi 20 mai prochain à la chapelle de l’église Notre-Dame-des-Neiges à Trois-Pistoles. Présentée par la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, en collaboration avec l’Association les Amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux en France, cette exposition est composée d’images grand format documentées par des textes inspirants appuyés par des documents vidéo regroupant plusieurs témoignages de gens dont la vie a changé grâce à l’intercession de sainte Thérèse.

Au total, 27 tableaux photographiques illustrent les diverses facettes de la vie de la «petite Thérèse», décédée en 1897 à l’âge de 24 ans au Carmel de Lisieux, en France, et canonisée en 1925 par le pape Pie XI à Rome en présence de plus de 500 000 pèlerins.

«C’est tout un honneur pour la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux de pouvoir présenter à Trois-Pistoles cette magnifique exposition qui suscite depuis 12 ans beaucoup d’intérêt à travers le monde. Je tiens à adresser de sincères remerciements aux membres du comité d’accueil composé du curé Jean-François Mélançon et d’une quinzaine de bénévoles sous la coordination de Christine Dubé», souligne Michel Bédard, agent de développement à la fondation et responsable de cette grande tournée nord-américaine.

Grand ami thérésien de longue date, le recteur du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, à Beauport, l’abbé Réjean Lessard, prononcera deux conférences le samedi 18 mai, la première à 10 h 30 sous le thème «La fratrie de Thérèse» et la seconde intitulée «Les cinq facettes de la petite voie». Un reliquaire comprenant un morceau de chair de sainte Thérèse sera exposé à la vénération des visiteurs pendant toute la durée de l’exposition.

L’exposition sera ouverte gratuitement au public du 14 au 17 mai de 14 h à 16 h, le 18 mai de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, le 19 mai de 13 h à 16 h et le 20 mai de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.