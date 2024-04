Le 35e Intercollégial d’arts visuels débarque à Rivière-du-Loup

Plus de 110 artistes provenant de 28 cégeps et collèges des quatre coins du Québec se réuniront à Rivière-du-Loup à l’occasion de la 35e édition de l’Intercollégial d’arts visuels, du 3 au 5 mai. Chapeauté par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), l’évènement se tiendra à la fois au Cégep de Rivière-du-Loup et au Musée du Bas-Saint-Laurent.

Les jeunes artistes présenteront leurs œuvres respectives dans une exposition au Musée du Bas-Saint-Laurent. Plusieurs disciplines seront représentées comme le dessin, la peinture, la sculpture, l’art performance, la photo ou la vidéo.

Un jury composé de spécialistes du milieu des arts visuels remettra cinq mentions coup de cœur aux œuvres s’étant démarquées par leur originalité, la maitrise des techniques, la présentation, la recherche, l’expérimentation des matériaux et la créativité. Des bourses de 200 $ seront remises par le RIASQ aux artistes lauréats.

Cette année, le jury est composé de Raymonde April, artiste, Oriane Asselin Van Coppenolle, conservatrice du Musée du Bas-Saint-Laurent, et Galadriel Avon, directrice éditoriale de la revue Vie des arts. L’exposition est ouverte gratuitement au public du 4 mai au 2 juin. La population est d’ailleurs invitée au vernissage, le 4 mai dès 17 h.

«L’éducation étant un créneau présent et important dans notre mission, c’est vraiment tout naturellement que notre institution participe à ce rendez-vous annuel de passage à

Rivière-du-Loup. L’équipe du Musée est fière de pouvoir exposer de jeunes talents et de leur donner une première expérience muséale», souligne Mélanie Girard, directrice générale du Musée du Bas-Saint-Laurent.

Outre l’exposition et la cohabitation avec leurs homologues de partout au Québec, les artistes participeront à des ateliers de formation et de perfectionnement afin d’approfondir leur connaissance du domaine des arts, rencontreront des artistes établis et assisteront à une conférence donnée par l’artiste Raymonde April.

Produit par le RIASQ, l’Intercollégial d’arts visuels rassemble chaque année plus d’une centaine d’étudiants et d’étudiantes adeptes des arts visuels en milieu collégial.